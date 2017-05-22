فقراء يحتجون على "الذيابة" ومواد غذائية فاسدة في قفة رمضان 2017

سميد وقهوة فاسدة في قفة رمضان بالبويرة

أنهت أغلب بلديات البويرة عملية توزيع قفة رمضان شهر مارس الفارط، غير أن بعض المستفيدين من القفة نددوا بمحتوياتها وكشفوا أن مادتي السميد والقهوة فاسدتين وانتهت مدة صلاحيتهما، وطالبوا السلطات المحلية بفتح تحقيق، في تزويد المعوزين بمواد غذائية فاسدة على غرار ما حدث بحي 1100 مسكن بليكوتيك.

قفة رمضان بعد نهاية رمضان في العديد من الولايات

عرفت عملية توزيع قفة رمضان هذه السنة بأدرار تأخرا ملحوظا مقارنة مع السنة الماضية، حيث تم عقد العديد من الإجتماعات من طرف اللّجنة الولائية المكلفة بقفة رمضان، بالإضافة إلى البلديات والتي أوكلت لها مهام توزيع القفة لفائدة العائلات المحتاجة.

من جهتها شهدت مدينة قسنطينة تأخرا فادحا في تسيير عملية توزيع قفة رمضان من طرف لجنة الشؤون الإجتماعية قدر بـأكثر من شهرين على الأقل، حيث ستنطلق عملية توزيعها على مستوى 3 بلديات فقط، وذلك قبل حلول شهر رمضان بأقل من أسبوع فقط وهو ما يثير العديد من الأسئلة بشأن التأخر المسجل في التحضير لعملية توزيع قفة رمضان، وهو ما اعتبرته بعض الأوساط بـالقنبلة الموقوتة التي قد تثير احتجاجات من طرف العائلات المعوزة.

اكتشاف سميد فاسد في معونات الفقراء بحاسي مسعود

شرعت بلدية حاسي مسعود أمس في توزيع قفة رمضان على العائلات المعوزة، وقد اعتمدت السلطات المحلية على قوائم العائلات المعوزة المسجلة في مديرية النشاط الإجتماعي لولاية ورقلة، حيث تم تسليم الإعانة والتي تحتوي على 11 مادة غذائية للكثير من العائلات في منازلهم.

وكانت لجنة مراقبة النوعية قد تحفظت على مادة السميد في وقت سابق ولم يتم توزيع قفة رمضان إلا بعد استبدالها من طرف الممون بنوعية مطابقة لدفتر الشروط.

والي البيض يخالف القانون والمراقبون الماليون يتمردون

أما بولاية البيض، فقد أثار قرار الوالي بمنح قفة رمضان على شكل إعانة مالية مقدرة بأربعة آلاف دينار لكل عائلة معوزة تأخرا في توزيع الإعانة بعد أن رفض المراقبون الماليون ذلك وأصروا على منحها على شكل طرود غذائية كما جرت عليه العادة كل سنة.

وكانت مصالح وزارة التضامن قد أبرقت في وقت سابق تعليمات الى كافة الجهات المعنية، بضرورة تفادي توزيع الإعانات المخصصة للمعوزين في رمضان على شكل إعانات مالية، وشدد على منحها في شكل طرود تحتوي على مواد غذائية، موحدة على المستوى الوطني.

فقراء يحرمون من قفة رمضان في الشلف

وبولاية الشلف، أقدم أمس العشرات من المواطنين من فئة المعوزين على تنظيم وقفة احتجاجية عارمة أمام الفرع البلدي بحي الموافقة التابع لبلدية الشلف، احتجاجا منهم على عدم استفادتهم من قفة رمضان وعدم إدراج أسمائهم ضمن القائمة الإسمية لفئة المعوزين المستفيدين من الطرود، خاصة وأنهم متحصلون على بطاقة معوز إلا أنهم تفاجأوا بعدم وجود أسمائهم ضمن قائمة المستفيدين.