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الهلال الأحمر يمنح قفة بقيمة 7 ألاف دينار لربع مليون جزائري فقير في رمضان

نشر يوم 2017/05/22 940 0 إيمان علي إسماعيل الهلال الأحمر يمنح قفة بقيمة 7 ألاف دينار لربع مليون جزائري فقير في رمضان
قالت أمس، رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، سعيدة بن حبيلس، إنه تم تحديد قيمة 7 ألاف دينار للمواد التي سيتم إدراجها في قفة رمضان لهذه السنة، مشيرة الى أن الهلال الأحمر اعتمدت على الأئمة ولجان الأحياء لتحديد قائمة الفقراء الذين سيستفيدون من إعانات الهلال الأحمر.

وكشفت بن حبيلس أن الهلال الأحمر الجزائري، يعتمد على الإعانات التي يقدمها متعاملون اقتصاديون، جزائريون وأجانب، مؤكدة أن هذه الإعانات سيتم توجيها للفقراء فقط. كما انتقدت بن حبيليس، فتح مطاعم الرحمة إلى العمال الذين تسمح لهم وضعياتهم المالية بالإفطار بمطاعم خاصة، مشيرة إلى أنها شدّدت في تعليماتها للمكاتب الجهوية للهلال الأحمر إعطاء الأولوية للعمال البسطاء والفقراء، خاصة بالمطاعم التابعة لها.

وفي ذات السياق وخلال حديثها عن الفئات الهشة والتي ستستفيد من قفة رمضان، قالت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، إنه تم إحصاء 250 ألف عائلة، سيتم منحها ما قيمته 7 ألاف دينار كمواد غذائية خاصة بشهر رمضان.

 وبخصوص البطاقية الوطنية للمعوزين، أكدت بن حبيلس أنه لم يتم التحضير لها بعد، مؤكدة أن الهلال الأحمر يحضر لإنجاز بطاقية وطنية بالتعاون مع مختلف الوزارات، مشيرة إلى أنه تم الإعتماد على الأئمة ولجان الأحياء من أجل ضبط عدد الفقراء.

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