الهلال الأحمر يمنح قفة بقيمة 7 ألاف دينار لربع مليون جزائري فقير في رمضان

وكشفت بن حبيلس أن الهلال الأحمر الجزائري، يعتمد على الإعانات التي يقدمها متعاملون اقتصاديون، جزائريون وأجانب، مؤكدة أن هذه الإعانات سيتم توجيها للفقراء فقط. كما انتقدت بن حبيليس، فتح مطاعم الرحمة إلى العمال الذين تسمح لهم وضعياتهم المالية بالإفطار بمطاعم خاصة، مشيرة إلى أنها شدّدت في تعليماتها للمكاتب الجهوية للهلال الأحمر إعطاء الأولوية للعمال البسطاء والفقراء، خاصة بالمطاعم التابعة لها.

وفي ذات السياق وخلال حديثها عن الفئات الهشة والتي ستستفيد من قفة رمضان، قالت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، إنه تم إحصاء 250 ألف عائلة، سيتم منحها ما قيمته 7 ألاف دينار كمواد غذائية خاصة بشهر رمضان.

وبخصوص البطاقية الوطنية للمعوزين، أكدت بن حبيلس أنه لم يتم التحضير لها بعد، مؤكدة أن الهلال الأحمر يحضر لإنجاز بطاقية وطنية بالتعاون مع مختلف الوزارات، مشيرة إلى أنه تم الإعتماد على الأئمة ولجان الأحياء من أجل ضبط عدد الفقراء.