توقيف رحلات القطار من العاصمة نحو الثنية في سهرات رمضان

وقال اليوم المدير التجاري بالشركة في تصريح لـ "النهار أونلاين" ، إن الشركة قرّرت إلغاء الرحلات الليلة الخاصة بشهر رمضان و التي كانت تمتد إلى غاية الواحدة صباحا، بسبب الأشغال التي ستقوم بها الشركة، مشيرا إلى أن الرحلة الأخيرة التي ستربط محطة الجزائر والمحطتين بالضاحيتين الشرقية والغربية، والتي تربط محطة الجزائر بمحطة الثنية و محطة العفرون ستكون قبل المغرب.

وبخصوص مواقيت قطارات الخطوط الطويلة بالجهة الغربية للوطن خلال شهر رمضان والتي ستدخل حيز الخدمة بداية من 27 ماي الجاري أكدت الشركة في بيان لها عن

برمجة رحلتين على خط الجزائر- وهران يوميا على الـ 8 سا الوصول على 13سا إلى وهران وعلى 12 سا و30د الوصول على17 سا و39 د إلى وهران.

أما بالنسبة لخط وهران - الجزائر فتم برمجة رحلتين في اليوم وستكون الأول على ال8 صباحا الوصول إلى محطة آغا على 12 سا و56 د والثانية على 12 سا و30د

الوصول إلى محطة آغا على 17 سا و 44د.

وبخصوص خط وهران - بشار فتم برمجة رحلة واحدة من وهران على 23 سا و30د الوصول إلى بشار على 8 سا 46 د ورحلة أخرى من بشار على الـ 23 سا (الوصول إلى وهران على 7 سا 48 د. وعن مواقيت قطارات الخطوط الطويلة بالجهة الشرقية للوطن خلال شهر رمضان والتي

ستدخل حيز الخدمة بداية من 29 مايو القادم بسبب الأشغال الجارية على مستوى الأنفاق بين الثنية وبني عمران (بومرداس) والجارية من 20 ماي إلى 29 ماي فأعلنت الشركة أن قطار خط الجزائر - قسنطينة سيضمن رحلة على 7 سا و 25د الوصول إلى قسنطينة على 14 سا و30د فيما سيكون الانطلاق من مدينة قسنطينة

على 6 سا و40د الوصول إلى الجزائر على 13 سا و15د.

وبالنسبة لخط الجزائر - عنابة ستكون هناك رحلة من الجزائر على 21 سا و30د الوصول إلى عنابة على 7 سا و28د في حين سيكون الانطلاق من عنابة على 21 سا

و30د الوصول إلى الجزائر على ال 7 سا و36د.