فلاحو شرق البلاد في دورة تكوينية حول أمراض المواشي

كشف المدير الجهوي لصندوق التعاون الفلاحي بخنشلة، صالح مزاهدية، اليوم الاثنين، عن الشروع في دورات تكوينية لفائدة الفلاحين حول الامراض التي تصيب المواشي والدجاج.

وأضاف المصدر، في تصريحات صحفية أنه تم تكوين 80 مربي مواشي بدار الفلاح الواقعة ببلدية بوحمامة ، أين حضر هذا اليوم التكويني فلاحوا ولايات تبسة، باتنة، سوق أهراس، أم البواقي بالإضافة إلى خنشلة.

وأشرف علي الدورة التكوينية بياطرة من معهد العلوم البيطرية لجامعة قسنطينة بالإضافة إلى مختصين ينتمون للصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي، حيث تم تقسيم الفلاحين إلى ثلاثة أفواج لتلقينهم طرق الوقاية من الحمى القلاعية بالنسبة للأبقار والأغنام وحماية الدواجن من شتى الأمراض على غرار "نيوكاسل" و"غومبورو" وكذا في مجال التربية الصغيرة.

الجدير بالذكر، أن الدورات التكوينية تبقى مستمرة إلى غاية سنة 2018.