هلاك 30 شخصا في حوادث مرور خلال أسبوع

وأوضح المصدر أن أثقل حصيلة سجلت بولاية سطيف بوفاة 3 أشخاص وإصابة 75 شخصا بجروح تم اسعافهم وتحويلهم الى المراكز الاستشفائية على اثر 57 حوادث مرور.

ومن جهة أخرى، قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة بـ 20364 تدخل في عدة مناطق من الوطن وهذا على إثر تلقي مكالمات الاستغاثة من طرف المواطنين هذه التدخلات شملت مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية سواء المتعلقة بالحوادث المنزلية الإجلاء الصحي إخماد الحرائق والأجهزة الأمنية.

وقامت وحدات الحماية المدنية ب 1961 تدخل سمحا بإخماد 1473 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مختلفة . كما قامت ذات الوحدات بـ 4646 تدخل في نفس الفترة لتغطية 4076 عملية اسعاف وانقاذ الاشخاص في خطر.