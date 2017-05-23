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هلاك 30 شخصا في حوادث مرور خلال أسبوع

نشر يوم 2017/05/23 212 0 مريم.ع هلاك 30 شخصا في حوادث مرور خلال أسبوع
هلك 30 شخصا، فيما أصيب 1525 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في 1359 حادث مرور وقع في الفترة الممتدة ما بين 14 الى 20 ماي الجاري، حسب ما جاء في بيان للمديرية العامة للحماية المدنية اليوم الثلاثاء

وأوضح المصدر أن أثقل حصيلة سجلت بولاية سطيف بوفاة 3 أشخاص وإصابة  75 شخصا بجروح    تم اسعافهم وتحويلهم الى المراكز الاستشفائية على اثر 57 حوادث مرور.

ومن جهة أخرى، قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة بـ 20364  تدخل في عدة مناطق من الوطن وهذا على إثر تلقي مكالمات الاستغاثة من طرف المواطنين هذه التدخلات شملت مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية سواء المتعلقة بالحوادث المنزلية الإجلاء الصحي إخماد الحرائق والأجهزة الأمنية.  

 وقامت وحدات الحماية المدنية ب 1961 تدخل سمحا بإخماد 1473 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مختلفة . كما قامت ذات الوحدات بـ 4646 تدخل في نفس الفترة لتغطية 4076 عملية اسعاف وانقاذ الاشخاص في خطر. 

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