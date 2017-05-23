توقيف 5 بارونات مخدرات وحجز 173 كلغ من الكيف في تلمسان والبيض

وجاء في البيان "أنه في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني يومي 21و22 ماي 2017 بتلمسان والبيض 5 بارونات مخدرات وضبطت 173 كلغ من الكيف المعالج".

أضاف البيان أنه "ضبطت مفارز اخرى للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار وعين قزام بالناحية العسكرية السادسة مركبتين رباعيتي الدفع و1.67 طن من المواد الغذائية و2100 لتر من الوقود ومعدات تنقيب عن الذهب في حين اوقفت عناصر الدرك الوطني ببسكرة بالناحية العسكرية الرابعة مهربين كانا على متن شاحنتين محملتين بـ 59قنطارا من مادة التبغ".

من جهة أخرى" تم توقيف 16مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وعين تموشنت وبشار".