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توقيف 5 بارونات مخدرات وحجز 173 كلغ من الكيف في تلمسان والبيض

نشر يوم 2017/05/23 2783 0 أمينة لعلالي / و.أ.ج توقيف 5 بارونات مخدرات وحجز 173 كلغ من الكيف في تلمسان والبيض
تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، يومي الأحد والإثنين الماضيين بتلمسان والبيض، من توقيف 5 بارونات مخدرات وضبطت 173 كيلغ من الكيف المعالج حسب ما أورده اليوم الثلاثاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان "أنه في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة أوقفت مفارز  للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني يومي 21و22 ماي 2017 بتلمسان والبيض 5 بارونات مخدرات وضبطت 173 كلغ من الكيف المعالج". 

أضاف البيان أنه "ضبطت مفارز اخرى للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار وعين قزام بالناحية العسكرية السادسة مركبتين رباعيتي الدفع و1.67 طن من المواد الغذائية و2100  لتر من الوقود ومعدات تنقيب عن الذهب في حين اوقفت عناصر الدرك الوطني ببسكرة بالناحية العسكرية الرابعة مهربين كانا على متن شاحنتين محملتين بـ 59قنطارا من مادة  التبغ". 

من جهة أخرى" تم توقيف 16مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وعين تموشنت وبشار". 

 

 

 

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