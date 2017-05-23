منع الخواص من استغلال الشواطئ بالعاصمة

قال والي العاصمة، عبد القادر زوخ، إنه قد تم تهيئة كافة الشواطئ عبر 16 بلدية ساحلية استعدادا لموسم الاصطياف، مشيرا إلى أن الدخول إلى الشواطئ سيكون مجانيا وما على المصطافين سوى دفع ثمن ركن السيارة بـ50 دينارا، مشيرا في ذات السياق إلى أنه تم منح تسيير الشواطئ إلى 12 مؤسسة ولائية مع منع الخواص من تسييرها.

وأضاف أمس زوخ، خلال انطلاق عملية الترحيل الـ22 والتحضير لموسم الاصطياف لسنة 2017، إنه تم فتح 65 شاطئا عبر 16 بلدية ساحلية و22 شاطئا مسموحا للسباحة و14 شاطئا محروسا ليلا ونهارا، كما تم توفير 14 حظيرة لركن السيارات بسعة 12 ألف مركبة، مفيدا في ذات السياق بأنه تم تسخير 1400 عون طيلة موسم الاصطياف.

وأشار زوخ إلى أنه سيتم السماح للعائلات بالدخول إلى الشواطئ مجانا وتوفير أقصى ظروف الأمن والسكينة، مع توفير شروط النظافة والصحة العمومية، مشيرا إلى أنه خلال الموسم الحالي سيتم توفير كافة وسائل النقل من وإلى شواطئ العاصمة، بالإضافة إلى الإبقاء على قرار تكليف المؤسسات العمومية الولائية بتنظيم وتسيير شواطئ الجزائر العاصمة بتسخير إمكانيات 12 مؤسسة ولائية من أجل إبعاد عملية منح الامتياز إلى المتعاملين لتسيير الشواطئ، خاصة وأنه سيتم تنظيم دوريات راجلة لأعوان الشرطة والدرك من أجل محاربة عصابات الشواطئ التي تفرض الأموال على العائلات المصطافة.