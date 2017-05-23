لا وجود لأزمة سيولة في رمضان والعمل ببطاقات الدفع الإلكترونية الجديدة في جويلية القادم

أعلنت مؤسسة بريد الجزائر اليوم الثلاثاء، أن السيولة النقدية ستكون متوفرة في جميع مكاتب البريد على المستوى الوطني خلال شهر رمضان، حسب بيان للمؤسسة.

وأضاف المصدر، أنه تم اتخاذ جميع الاجراءات الضرورية من أجل ضمان توفر السيولة النقدية خلال شهر رمضان من أجل تلبية طلبات طلبات المواطنين في 48 ولاية من خلال ضمان تمويل أحسن لمكاتب البريد وكذا أجهزة الصرف الآلي سيما عقب الاتفاق مع بنك الجزائر لضمان تزويد مكاتب البريد بالأموال.

من جهة أخرى، قالت مؤسسة بريد الجزائر إن التحول لإستعمال بطاقات الدفع الالكتروني الجديدة سيكون بشكل نهائي في منتصف جويلية القادم مما سيسمح باستخدام البطاقة الجديدة "الذهبية" في كل أجهزة الصرف الآلي البالغ عددها 1200على المستوى الوطني، علما أن عملية توزيع هذه البطاقة متواصلة بعد أن بلغ عدد البطاقات مستعملة حاليا أزيد من 2 مليون بطاقة.

الجدير بالذكر، أن مؤسسة بريد الجزائر دعت حاملي بطاقة السحب القديمة إلى تقديم طلباتهم حتى يتمكنوا من الاستفادة من الامتيازات التي توفرها البطاقة الجديدة، مؤكدة أن تسليم البطاقة الجديدة يستغرق 15 يوما فقط ابتداء من تاريخ تقديم الطلب عبر الموقع الالكتروني للمؤسسة.