عائلة رضيع اقتلعت عينه خلال عملية توليد تطلب تدخل الوزير

لا تزال عائلة «بوزيدي» القاطنة ببني مستار في ولاية تلمسان تعيش جحيما لا يطاق، بفعل الغموض الذي يلف قضية ابنها الرضيع «بوزيدي محمد أمير شرف» المولود بتاريخ 11 ماي 2016، الذي راح ضحية خطأ طبي انتهى باقتلاع إحدى عينيه، بعد عملية توليد تمت العام الماضي بمصلحة الأم والطفل بمستشفى تلمسان، وها هي محكمة تلمسان بعد انتظار طويل تبت في القضية بعد تأجيلها في جلستين سابقتين غاب فيها مدير المستشفى، وواجهت طبيبة متربصة رفقة ممرضين تهمة التسبب في اقتلاع عين الرضيع «أمير شرف»، أين أحضرت العائلة تقريرين من مصلحة الطب الشرعي يؤكدان أن ما حصل مع الرضيع خطأ طبي، كما تحوز العائلة على فيديو يظهر اللحظات التي أعقبت عملية التوليد مباشرة، وعلى الرضيع آثار دماء بعينه المبتورة كدليل على اقتلاعها، في الوقت الذي أنكر المتهمون التهمة المنسوبة إليهم، واعتبروا الحادث مجرد عيب خلقي. هيئة المحاكمة أحالت القضية على المداولة وأجلت النطق بالحكم إلى الفاتح من جوان القادم.

يذكر أن عائلة الرضيع التي تفرقت بها كل السبل وصارت عاجزة عن تأمين علاجات ابنها الذي يعيش بعين واحدة فقط، مثلما تظهر صور حصرية تحوز عليها «النهار»، أملها الوحيد أن تصل قضية ابنها إلى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وكذا وزير العدل، أملا في إنصافها والتكفل بمصاريف زرع عين مكان العين المقتلعة في الخارج.