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بن غبريط تشرف على انطلاق امتحان شهادة التعليم الابتدائي من بشار

نشر يوم 2017/05/24 2568 0 مريم.ع بن غبريط تشرف على انطلاق امتحان شهادة التعليم الابتدائي من بشار
انطلقت صبيحة اليوم الأربعاء، امتحانات شهادة التعليم الابتدائي للسنة الدراسية 2016/ 2017 بمشاركة 760 ألف تلميذ عبر التراب الوطني، تحت اشراف وزيرة التربية والتعليم نورية بن غبريط، حيث سيمتحنون في ثلاث مواد أساسية تتمثل في اللغة العربية والرياضيات واللغة الفرنسية.

وتجري امتحانات نهاية المرحلة الابتدائية حسب المقرر الذي سطرته وزارة التربية والتعليم خلال يوم واحد بمعدل امتحانين في الفترة الصباحية وآخر في الفترة المسائية.

وأشرفت وزيرة التربية نورية بن غبريط على إعطاء إشارة انطلاق هذه الدورة من ولاية بشار بالنسبة لامتحانات الفترة الصباحية لتنتقل بعدها إلى ولاية  تندوف لإعطاء اشارة انطلاق امتحانات الفترة المسائية.

 ويبلغ عدد المترشحين في هذه الدورة حسب وزارة التربية الوطنية, 760.652  مترشحا من بينهم 47,93 بالمائة انات, و قد ارتفع عدد المترشحين لهذه الدورة  مقارنة بالدورة السابقة ب 55.192 مترشحا. و يتوزع المترشحون للدورة الحالية عبر 13.688 مركز اجراء, و يتم تأطيرهم  من طرف 160.880 أستاذا.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج شهادة التعليم الابتدائي، في 9 جوان المقبل. 

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