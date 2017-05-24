بن غبريط تشرف على انطلاق امتحان شهادة التعليم الابتدائي من بشار

وتجري امتحانات نهاية المرحلة الابتدائية حسب المقرر الذي سطرته وزارة التربية والتعليم خلال يوم واحد بمعدل امتحانين في الفترة الصباحية وآخر في الفترة المسائية.

وأشرفت وزيرة التربية نورية بن غبريط على إعطاء إشارة انطلاق هذه الدورة من ولاية بشار بالنسبة لامتحانات الفترة الصباحية لتنتقل بعدها إلى ولاية تندوف لإعطاء اشارة انطلاق امتحانات الفترة المسائية.

ويبلغ عدد المترشحين في هذه الدورة حسب وزارة التربية الوطنية, 760.652 مترشحا من بينهم 47,93 بالمائة انات, و قد ارتفع عدد المترشحين لهذه الدورة مقارنة بالدورة السابقة ب 55.192 مترشحا. و يتوزع المترشحون للدورة الحالية عبر 13.688 مركز اجراء, و يتم تأطيرهم من طرف 160.880 أستاذا.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج شهادة التعليم الابتدائي، في 9 جوان المقبل.