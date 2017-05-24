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الخضر والفواكه ستكون متوفرة في رمضان وبأسعار معقولة

نشر يوم 2017/05/24 205 0 أمينة داودي الخضر والفواكه ستكون متوفرة في رمضان وبأسعار معقولة
قال عبد العزيز خطابي المدير العام للمؤسّسة العمومية الإقتصادية لإنجاز وتسيير أسواق الجملة للخضر والفواكه "ماغرو"، أنه سيتم تعزيز شبكة اسواق الجملة المتواجدة عبر التراب الوطني بـ8 أسواق جديدة، مشيرا إلى أن كافة المواد الغذائية من خضر وفواكه ستكون متوفرة خلال شهر رمضان المعظم.

وقال اليوم المدير العام لمؤسّسة "ماغرو" عبد العزيز خطابي خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، إن الخضر والفواكه الموسمية متوفرة وبأسعار معقولة، وأسواق الجملة القديمة تزود يوميا بالمنتوجات والأسعار بها في متناول الجميع على غرار سوق حطاطبة بولاية تيبازة، وسوق الكاليتوس بولاية الجزائر.

وأضاف ذات المتحدث، أن دخول أول سوق جملة بولاية سطيف حيز الخدمة في القريب العاجل، مؤكدا أن هذه السوق توفر أكثر من 2500 منصب شغل وتسير حسب القوانين المعمول بها وفقا للمراسيم التي تنظم النشاط التجاري لتجارة الجملة، مفيدا بأن هذه السوق ستحول فيها النفايات من طرف مؤسّسات متخصصة لتوليد الطاقة الكهربائية وتستغلها المحلات الموجودة لتشغيل بعض التجهيزات في الموقع.

وأكد عبد العزيز خطابي، أن سوق الجملة الجديد بعين الدفلى سيدخل الخدمة بعد تهيئة محيطه، لتبقى 6 أسواق من ضمن الـ8، مشيرا إلى أنه من بين الأسواق الجديدة التي هي في طور الإنجاز تتواجد بكل من ولايات قالمة، معسكر، عين وسارة ولاية الجلفة، وورقلة ونسبة الأشغال بها وصلت إلى 65 بالمائة.

 

 

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