الفايسبوكيون يتحدون بن غبريط ويسربون مواضيع السانكيام

وشهد امتحان شهادة التعليم الابتدائي بعد نصف ساعة من بدايته تسريب المواضيع التي إمتحن بها التلاميذ عبر نطاق واسع في موقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك"، حيث تمحور موضوع اللغة العربية حول الشجرة والنباتات وحملة التشجير، أما موضوع الرياضيات فتضمن 3 تمارين بالإضافة إلى الوضعية الإدماجية.

وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التربية نورية بن غبريط في تصريحات صحفية من ولاية بشار، أن ظاهرة تسريب مواضيع الإمتحانات الرسمية انتشرت بكثرة في السنوات الأخيرة، مفيدة بأنه سيتم معاقبة المسؤولين القائمين على تسريب المواضيع ومتابعتهم قضائيا.