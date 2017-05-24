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الفايسبوكيون يتحدون بن غبريط ويسربون مواضيع السانكيام

نشر يوم 2017/05/24 1 0 عمر.ت الفايسبوكيون يتحدون بن غبريط ويسربون مواضيع السانكيام
رغم ترسانة الإجراءات المشددة التي اتخذتها وزارة التربية لقمع الغش ومنع تسريب مواضيع الإمتحانات الرسمية لكافة الأطوار، ها هو اليوم الأول من انطلاق امتحانات شهادة التعليم الابتدائي، والذي يشارك فيه 760 ألف تلميذ عبر التراب الوطني، يشهد تسريب موضوعي اللغة العربية والرياضيات عبر موقع التواصل الإجتماعي من قبل القائمين على حراسة التلاميذ.

وشهد امتحان شهادة التعليم الابتدائي بعد نصف ساعة من بدايته تسريب المواضيع التي إمتحن بها التلاميذ عبر نطاق واسع في موقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك"، حيث تمحور موضوع اللغة العربية حول الشجرة والنباتات وحملة التشجير، أما موضوع الرياضيات فتضمن 3 تمارين بالإضافة إلى الوضعية الإدماجية.  

وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التربية نورية بن غبريط في تصريحات صحفية من ولاية بشار، أن ظاهرة تسريب مواضيع الإمتحانات الرسمية انتشرت بكثرة في السنوات الأخيرة، مفيدة بأنه سيتم معاقبة المسؤولين القائمين على تسريب المواضيع ومتابعتهم قضائيا.

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