زرواطي يطلق النار على بوشوارب ويكشف المستور

وأكد محمد زرواطي صبيحة اليوم من خلال مكالمة هاتفية مع تلفزيون "النهار"، أن مدير الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري "ليس له أي دخل في عرقلة تهيئة الناطق الصناعية"، مشيرا إلى أن هذا الأخير قد تلقى أوامر هاتفية من وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب بضرورة تجميد الصفقات.

وأضاف زرواطي أن عبد السلام بوشوارب نزع كل العروض القديمة وارسل عروضا جديدة رفض الكشف عنها، منوها في ذات السياق، أن وزير الصناعة والمناجم هو من يقوم بتقسيم الصفقات على المقاولين بطرق مشبوهة وغير قانونية.