هذا هو سبب تأخر مواعيد طلبات "الفيزا" إلى فرنسا

وأكدت السفارة في بيان لها نشرته على موقعها الرسمي، أن قنصلياتها تلقت مؤخرا عدد كبير من الطلبات للحصول على التأشيرة وهو ما جعل عملية تحديد المواعيد تتم ببطئ، بسبب محدودية إمكانيات مراكزTLSContact المكلّفة باستقبال طلبات التأشيرة مقارنة مع العدد الكبير للطلبات التي وصلتها.

وأوضح البيان أن سفارة فرنسا بالجزائر، فتحت المواعيد أمام الحالات المستعجلة التي تقدم فيها تبريرات إنسانية أو طبية أو مهنية، وذلك للحصول على تقديم استثنائي لموعد المقابلة وذلك من خلال التواصل مع السفارة مباشرة.

ووصلت آجال المواعيد المقابلات لطالبي التأشيرة على مستوى مراكز TLSContact عبر الوطن إلى 6 أشهر بسبب الطلب الكبير، الأمر الذي تجاوز إمكانيات المركز حسب توضيحات السفارة.