توقيف 5 أشخاص واسترجاع 35 قطعة نقدية أثرية بفرجيوة في ميلة

تم استرجاع 35 قطعة نقدية أثرية ذات قيمة تاريخية بفرجيوة بولاية ميلة، وتوقيف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 21 إلى 32 سنة، من طرف عناصر فرقة البحث والتحري لأمن الولاية، حسب ما علم اليوم الأربعاء من الأمن الولائي.

وأضاف نفس المصدر بأنه على إثر معلومات تحصل عليها عناصر فرقة البحث والتحري بأمن ولاية ميلة تفيد بنشاط مشبوه تقوم به مجموعة من الأشخاص بمدينة فرجيوة وضواحيها في مجال الحفر والبحث والاتجار بالقطع الأثرية، تم تكثيف الأبحاث وتحديد هوية أحد أفراد المجموعة يبلغ 21 سنة من العمر وتوقيفه متلبسا بحيازة ثماني قطع معدنية أثرية.

وتم أيضا توقيف شخصين آخرين كانا برفقته يبلغان من العمر 21 و23 سنة بأعالي بلدية فرجيوة، وذلك على متن سيارة سياحية وفقا لذات المصدر الذي أوضح بأن التحقيق مع الموقوفين أفضى إلى تحديد هوية شخص رابع يبلغ 32 سنة تم توقيفه لاحقا، وكانت بحوزته قطع أثرية.

وبالتنسيق مع النيابة المحلية فقد تم تفتيش مسكن الموقوف ليعثر المحققون على 27 قطعة معدنية أثرية وقطعتين من الحجر اللماع وقطعة معدنية مستطيلة الشكل إضافة إلى منظار، كما أسفرت التحريات عن توقيف شخص آخر ينتمي لذات المجموعة يبلغ من العمر 26 سنة ويقطن ببلدية فرجيوة.

وحسب تقرير خبرة أنجزته مصالح مختصة فإن 32 من القطع الأثرية المحجوزة تعود إلى العهد الروماني بينما ترجع قطعة واحدة إلى القرن التاسع عشر الميلادي فضلا عن قطع نقدية أجنبية وقطعة من العملة الوطنية تعود إلى ما بعد استقلال الجزائر وفقا لما ذكره المصدر.

وبعد الانتهاء من الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه بهم أمام النيابة بفرجيوة التي أمرت بحبسهم مؤقتا في انتظار المحاكمة .