قائد الدرك يأمر بتكثيف العمل الاستعلاماتي لتفكيك الشبكات الاجرامية

وجه القائد العام للدرك الوطني، اللواء مناد نوبة، اليوم الأربعاء، تعليمات صارمة لاطارات الدرك لتكثيف العمل الاستعلاماتي ووضعه كّأولوية من أجل تفكيك كل الشبكات الإجرامية، والتنسيق الدائم و التام مع مصالح الأمن الأخرى، حسب بيان لقيادة الدرك الوطني.

وأضاف المصدر، أن نوبة حث على ضرورة تعبئة كل الوسائل البشرية والمادية المتاحة، لمكافحة كل أشكال الجريمة، بما فيها تلك المتعلقة بتكنولوجيات الإعلام والإتصال.

للاشارة فقد قام اللواء نوبة، يومي الثلاثاء والأربعاء، بزيارة عمل وتفقد إلى القيادة الجهوية الأولى بالبليدة، أين عاين وحدات الدرك لولايات الوسط ودشن مقرات جديدة لضمان أحسن تغطية أمنية، كما تفقد مشاريع خاصة بإنجاز منشآت داخل المجموعات الإقليمية، وفقا لمخطط تطوير وعصرنة مؤسسة الدرك الوطني.

أين عاين بولاية تيبازة، الفرقة الإقليمية لأحمر العين ودشن على مستوى بلدية سيدي غيلاس مقرين جديدين، الأول يتعلق بمجموعة التدخل والثاني يخص الفرقة الإقليمية لذات البلدية.

كما زار فصيلة تأمين الطريق السيار الواقع بالجباحية بولاية البويرة، حيث تفقد هذه الوحدة النموذجية التي أنشئت في إطار تدعيم تشكيل تأمين الطريق السيار شرق-غرب ومكافحة الجريمة المتنقلة .

;خلال اليوم الثاني من الزيارة تنقل قائد الدرك الوطني إلى المجموعة الإقليمية بالمسيلة، أين عاين السرية الإقليمية لأمن الطرقات وفصيلة الأمن والتدخل المتمركزة في مدينة المطارفة، ثم توجه إلى دائرة بوسعادة حيث تفقد الكتيبة الإقليمية، الفرقتين الإقليمية وأمن الطرقات وكذا فصيلة الأمن والتدخل كما تفقد نوبة وتيرة الأشغال لمشروع إنجاز حصة تكميلية من 20 مسكن وظيفي مخصص لإيواء المستخدمين.

بعد ذلك، تنقل قائد الدرك الوطني إلى مقر مجموعة التدخل بالمسيلة، والذي يضم كذلك السرب الجوي، حيث قام بزيارة مقرّيّ الوحدتين، ومشروع بناء منشأة جديدة للطائرات العمودية التي تتوفر عليها هذه الوحدة الجوية، والتي تعد سندا جويا قويا لمختلف وحدات الدرك الوطني التي تساهم في ضمان أمن الأشخاص والممتلكات في هذه المنطقة.

كمرحلة أخيرة لهذه الزيارة، عقد اللّواء قائد الدرك الوطني على مستوى المجموعة الإقليمية بالمسيلة،إجتماع عمل مع الإطارات وقادة الوحدات العاملة على مستوى إقليم القيادة الجهوية الأولى، حيث قدمت له حوصلة نشاطات وحدات الدرك الوطني في مجالي الأمن العمومي وأمن الطرقات، مدعومة بشروحات وافية حول كل مجال.