ايتوزا تضع برنامجا خاصا برمضان

ستعتمد المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري "ايتوزا" مواقيت نقل جديدة خلال شهر رمضان للسماح للمسافرين بالتنقل بصفة عادية عبر كل شبكة العاصمة مع خدمة ليلية خاصة، حسبما أفاد به اليوم الاربعاء بيان للشركة.

كما ستعنى الضواحي الشرقية والغربية والجنوبية للعاصمة على غرار درقانة وزرالدة وحمادي بهذا البرنامج من خلال تسخير حافلات مستأجرة.

وأوضح بيان الشركة أنه خلال أيام الأسبوع من الأحد الى الخميس، ستغطي شبكة "الايتوزا" ما مجموعه 90 خطا منتظما من بينها 25 من الشبكة المستأجرة.

وقد تم برمجة خدمة النهار بفتح أول رحلة نقل على الساعة 5سا 30د في حين تم برمجة الرحلة الأخيرة على الساعة 19سا05د.

ويبلغ عدد الخطوط المستغلة لهذه الخدمة 90 خطا تضمنها 265 فرقة.

وفي ما يخص الخدمة الليلية فقد تم برمجة أول رحلة بعد الافطار على الساعة 21سا، في حين تم برمجت آخر رحلة على الساعة 2 سا صباحا.

ويبلغ عدد الخطوط المستغلة لهذه الخدمة 93 خطا تضمنها 271 فرقة مسائية.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت، سيتم تعزيز الخدمة بثلاثة خطوط يتم ضبطها، حسب حاجيات الحركة.

ومن جهة أخرى أفادت "ايتوزا" بأنه إضافة الى حافلاتها الخاصة خصصت 153 حافلة للصباح و159 أخرى للمساء، التي تغطي 65 خطا منتظما فإنها ستستأجر 112 حافلة للصباح و112 للمساء ستغطي 25 خطا منتظما.

وبالنسبة لخط سيدي عبد الله-أول ماي فسيتم وضعها في الخدمة ابتداءا من منتصف رمضان، وسيتم اعلان برنامج أوقات مختلف الخطوط الشبكة على مستوى كل المحطات.