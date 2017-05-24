59 مادة جديدة في النظام الداخلي المعدل للبرلمان

تضمن مشروع القانون الداخلي للبرلمان المعد من قبل لجنة الشؤون القانونية والادارية وحقوق الانسان الموسعة 59 مادة جديدة من أصل 196 مادة، حسب بيان لمجلس الأمة.

وأضاف المصدر، أن هيئة التنسيق لمجلس الأمة اجتمعت، اليوم الأربعاء، برئاسة عبد القادر بن صالح، لمناقشة المشروع الأولي للنظام الداخلي والقانون العضوي المنظم للعلاقات بين غرفتي البرلمان وعلاقاتهما بالحكومة طبقا لأحكام دستور2016.

الجدير بالذكر، أن مكتب مجلس الأمة عقد في وقت سابق من اليوم اجتماعا ترأسه عبد القادر بن صالح، تم خلاله الاستماع إلى عرض قدمته لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان الموسعة، يتعلق بمشروع تعديل النظام الداخلي لمجلس الأمة.