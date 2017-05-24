سلال يدلي بأول تعليق على تنحيته وهذا ما قاله حول تبون

خرج الوزير الأول السابق عبد المالك سلال في أول تعليق له بعد نهاية مهمته على رأس الوزارة الاولى قائلا أن المهمة التي أوكلت له من طرف رئيس الجمهورية منذ 5 سنوات انتهت.

وقال سلال في تغريدة على حسابه الرسمي بـ"فيسبوك": سلمت المشعل لصديقي عبد المجيد تبون الذي له كل القدرات للنجاح وأتمنى له حظا سعيدا.

كم استغل الوزير السابق المناسبة لتقديم تحياته الخالصة لكافة أعضاء الحكومة وكل الاطارات، مقدما كل إحتراماته و تقديراته للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، على الثقة التي وضعها فيه.

وعبر عبد المالك سلال عن إرتياحه الكبير لما قدمه في حياته من عمل الخير والبعد عن الكراهية لتقريب القلوب.

وفي الأخير قال سلال "تحيا الجزائر" متمنيا رمضان كريم لكل الجزائريين.

وعين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم الأربعاء، عبد المجيد تبون في منصب الوزير الأول خلفا لعبد المالك سلال.