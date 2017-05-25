رجل يعتدي على طليقته بالساطور أمام ابتدائية في باب الواد

الرجل حاول قتل ابنته أمام المدرسة بعد خروجها من امتحان السانكيام

اهتزت، أمس الأربعاء، بلدية باب الواد على حادثة يمكن القول أنها تشبه الفيلم، حيث قام رجل بضرب طليقته "بساطور" أمام المدرسة الإبتدائية "عسكري أحسن".

وذكر موقع ALG24، أن الرجل توجه للإبتدائية التي كانت ابنته تجري امتحان شهادة التعليم الإبتدائي، من أجل قتلها "بالساطور"، لكن طليقته منعته وهو ما أدى إلى إصابتها بجروح بليغة وهذا تحت صدمة الطلبة، مضيفا نفس المصدر أن المرأة الآن متواجدة بالعناية المشدّدة. للإشارة تمكنت مصالح الأمن القبض على الرجل أين تم توقيفه للتحقيق معه ومعرفة أسباب الفعل الشنيع الذي ارتكبه.