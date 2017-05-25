إنطلاق التسجيلات بالطبعة السادسة لمسابقة "الفارس العباسي في تجويد القرآن " بسيدي بلعباس

تجرى التسجيلات عبر كامل تراب البلدية وعلى كل الراغبين والمهتمين للمشاركة في هذه المسابقة القرآنية تسجيل أنفسهم على مستوى مساجد مدينة سيدي بلعباس وفق ما أوضح ذات المصدر.

كما ستتواصل التّسجيلات على مستوى مكتبة البلدية إلى غاية 3 جوان 2017 ، لتكون التصفيات على مستوى ذات المكتبة حسب ما أوضح المنظمين مشيرون إلى أن المسابقة مفتوحة للذكور والإناث الذين يتقنون أحكام التجويد مع التقيد بحفظ القرآن الكريم خمسة أحزاب على الأقل.

و تهدف هذه المسابقة حسب المنظمين إلى تشجيع مقرئي القرآن الكريم من الشباب الّذين يجمعون بين حسن الصّوت والأداء وتحسين أدائهم وتحفيزهم على تلاوة القرآن الكريم وتجويده. تأتي هذه المسابقة بمبادرة من المجلس الشعبي البلدي لسيدي بلعباس بالتّعاون مع مديرية الشؤون الدينية والأوقاف، حيث سيتم رصد جوائز تحفيزية قيمة للمتنافسين المتوجين.