بالصور..أبواب مفتوحة على فوج الخيالة للحرس الجمهوري

نظمت قيادة الحرس الجمهوري، اليوم الخميس، أبوابا مفتوحة على مستوى الفوج 11 للخيالة والمواكبة لقيادة الحرس الجمهوري، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأضاف المصدر، أنه تنفيذا لمخطط الاتصال للجيش الوطني الشعبي لسنة 2017، وانطلاقا من الأهمية الكبيرة التي توليها القيادة العليا للجيش، لمختلف شرائح المجتمع لاسيما فئة الأطفال، تم تنظيم أبواب مفتوحة لفائدة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف إدخال الفرحة والبهجة في نفوسهم وإبراز الدور الذي يضطلع به الحصان في حياة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال ممارسة العلاج النفسي بالفروسية، التي أثبتت الدراسات نجاعتها وفعاليتها .

الجدير بالذكر، أن الأبواب المفتوحة تضمنت عروضا موسيقية وحصص لركوب الخيل خاصة نوع "الجدمة"، ليتم في الأخير أخذ صور تذكارية وتقديم هدايا رمزية لفائدة الأطفال .



