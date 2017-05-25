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هذه هي مواقيت عمل مراكز بريد الجزائر خلال شهر رمضان

نشر يوم 2017/05/25 924 0 rida benrachid هذه هي مواقيت عمل مراكز بريد الجزائر خلال شهر رمضان

أفرجت مؤسسة بريد الجزائر، اليوم الخميس، عن مواقيت فتح وغلق مراكز البريد على المستوى الوطني خلال شهر رمضان، أين تم تحديدها من الساعة الـ 9 صباحا إلى الـ 16 زوالا بالنسبة لولايات الشمال و من الساعة الـ 8 صباحا إلى الـ 13 زوالا بولايات الجنوب، حسب بيان للمؤسسة.

وأضاف المصدر أنه بالنسبة لمراكز البريد العاملة بنظام الفرق فقد حددت ساعات العمل من الـ 8 و30 صباحا إلى الـ 17 زوالا من يوم السبت الى يوم الخميس ومن الساعة الـ 9 صباحا إلى الـ 15 زوالا بالنسبة للمؤسسات العاملة بنظام الخدمة المحدودة بما  فيها الشبابيك الملحقة ومراكز الايداع والتوزيع من السبت إلى الاربعاء ومن الـ 9 صباحا إلى الـ 13 زوالا يوم الخميس.

 

أما مواقيت العمل بالمراكز البريدية المتخصصة فقد حددت ساعات العمل من الـ 8 صباحا إلى 17 زوالا و من الـ 21 و 30 ليلا إلى الـ 8 صباحا بالنسبة لنظام الفرق من يوم السبت إلى يوم الخميس و من الـ 9 صباحا إلى الـ 15 زوالا بالنسبة  للخدمة المحددة. 

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