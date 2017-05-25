أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية أخبار الجزائر

تعرف على جمال كعوان وزير الاتصال

نشر يوم 2017/05/25 3509 0 م . فيصل تعرف على جمال كعوان وزير الاتصال
عين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم الجميس جمال محفوظ كعوان الذي وزيرا للاتصال ,كان يشغل منصب الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للنشر والاتصال والإشهار .

كعوان من مواليد من مواليد 28 أكتوبر 1960 بالجزائر العاصمة، متحصل على شهادة بكالوريا آداب سنة 1979،  وهو خريج  معهد العلوم السياسية والاتصال بشهادة ليسانس في العلاقات الدولية سنة 1984.

شغل كصحافي  بيومية المجاهد سنة 1984 ثم صحفي بمديرية الإعلام برئاسة الجمهورية، في إطار  تأديته للخدمة الوطنية بين سنتي 1987 -1989 ،والتحق ثانية بنفس الجريدة كرئيس تحرير، بين سنوات 1999 و2008. 

كما عمل  بين سنوات 2008 و2015 قبل تعينه على رأس المؤسسة الوطنية للنشر  والاتصال والإشهار مديرا للنشر بجريدتي وقت الجزائر، ولوطونون دالجيري . 

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا