تعرف على جمال كعوان وزير الاتصال

كعوان من مواليد من مواليد 28 أكتوبر 1960 بالجزائر العاصمة، متحصل على شهادة بكالوريا آداب سنة 1979، وهو خريج معهد العلوم السياسية والاتصال بشهادة ليسانس في العلاقات الدولية سنة 1984.

شغل كصحافي بيومية المجاهد سنة 1984 ثم صحفي بمديرية الإعلام برئاسة الجمهورية، في إطار تأديته للخدمة الوطنية بين سنتي 1987 -1989 ،والتحق ثانية بنفس الجريدة كرئيس تحرير، بين سنوات 1999 و2008.

كما عمل بين سنوات 2008 و2015 قبل تعينه على رأس المؤسسة الوطنية للنشر والاتصال والإشهار مديرا للنشر بجريدتي وقت الجزائر، ولوطونون دالجيري .