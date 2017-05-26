تعرف على مراد زمالي وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي

حائز على شهادة مهندس معماري 1987 ، تقلد منصب مدير عام، الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة، عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء و الأشغال العمومية والري، 2006-2011، ومنصب مدير جهوي للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، لمنطقة الغرب 2005-2006 .

كما شغل زمالي منصب مدير عام الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 2011-2017 .

وترأس الوزير الجديد منصب، مدير عام ل أوركوبريم، فرع لمجمع ديوان الترقية والتسيير العقاري بوهران 2001-2005، ومديرا للمشاريع لمنطقة الغرب لدى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط كناب-ايمو 1992-2001، ورئيس مشروع بالشركة المختلطة الجزائرية اليابانية ايركو كاجيما للانجاز 1991-1992 .