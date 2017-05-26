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تعرف على مراد زمالي وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي

نشر يوم 2017/05/25 988 0 م . فيصل تعرف على مراد زمالي وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
عين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم الخميس مراد زمالي وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وهو متزوج وأب لطفلين

حائز على شهادة مهندس معماري 1987 ، تقلد منصب مدير عام، الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة، عن سوء الأحوال الجوية  لقطاعات البناء و الأشغال العمومية والري، 2006-2011، ومنصب مدير جهوي للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، لمنطقة الغرب 2005-2006 .  

كما شغل زمالي منصب مدير عام الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 2011-2017 .  

وترأس الوزير الجديد منصب، مدير عام ل أوركوبريم، فرع  لمجمع ديوان الترقية والتسيير العقاري بوهران 2001-2005، ومديرا للمشاريع  لمنطقة الغرب لدى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط  كناب-ايمو 1992-2001، ورئيس مشروع بالشركة المختلطة الجزائرية اليابانية ايركو كاجيما للانجاز 1991-1992 . 

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