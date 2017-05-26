تفكيك شبكة مختصة في ترويج الكوكايين بوهران

وحسب ما أعلنته مصالح أمن وهران، فإن العملية تمت بناءً على استغلال معلومات وردت لعناصر فرقة البحث والتحري التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية وانتهت بحجز كمية من الكوكايين يقدر وزنها بنحو 30 غراما مجهزة للترويج داخل كيس.

وأفضت تحريات عناصر الفرقة المذكورة إلى أن أفراد هذه الشبكة الإجرامية الخطيرة كانوا ينشطون على مستوى المجمع الحضري لمدينة وهران، حيث يعد هؤلاء الذين تتراوح أعمارهم ما بين 27 و62 سنة من ذوي السوابق القضائية.

وقد تم توقيف أفراد الشبكة من خلال وضع وتنفيذ خطة محكمة حيث جرى ضبطهم عندما كانوا على متن سيارة سياحية وبحوزتهم كمية من الكوكايين علاوة على مبلغ مالي يعتبر من عائدات نشاطهم الإجرامي في مجال ترويج المخدرات.