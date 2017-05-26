تجنيد وحدات من الدرك الوطني لمراقبة الأسواق والمتاجر خلال شهر رمضان

وقالت قيادة الدرك الوطني في بيان تلقى موقع النهار "أون لاين" نسخة منه، إنه تم وضع مخطط أمني وقائي خاص بتأمين المناطق الحضرية والشبه حضرية وكذا شبكة الطرقات، وذلك لضمان الأمن والسكينة العموميين خلال شهر رمضان.

ونوها ذات البيان، أنه تم اتخاد جميع الاجراءات الامنية اللازمة، حيث تم تجنيد تشكيلات متكونة من وحدات إقليمية، وحدات أمن الطرقات وفصائل الأمن والتدخل، لضمان مراقبة فعالة للإقليم وتجسيد التواجد الدائم والمستمر في الميدان وكذا ضمان السيولة المرورية عبر محاور الطرق.

وأضاف ذات البيان، أنه سيتم مراقبة الأماكن العمومية على غرار محطات القطارات و محطات نقل المسافرين، ليلا ونهار، خاصة وأن شهر رمضان بتزامن مع موسم الإصطياف الذي يعرف توافدا معتبرا للمواطنين لهذه الاماكن.

وذكرت قيادة الدرك الوطني، أنه تم يبقى الرقم الأخضر 10.55 و موقع الشكوى المسبقة "https:\\ppgn.mdn.dz " موضوعا في خدمة المواطنين وتحت تصرفهم في حالة طلب النجدة أو الإسعاف أو التدخل عند الضرورة.

وخلص البيان، إلى أنه بهذه المناسبة تتمنى قيادة الدرك الوطني لجميع المواطنيين رمضان مبارك.