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بالصور.. وزير الصناعة والمناجم محجوب بدة يتسلم مهامه من عبد السلام بوشوارب

نشر يوم 2017/05/26 624 0 م . فيصل بالصور.. وزير الصناعة والمناجم محجوب بدة يتسلم مهامه من عبد السلام بوشوارب

تسلم البرلماني السابق عن حزب جبهة التحرير الوطني محجوب بدة مهامه على رأس وزارة الصناعة والمناجم، خلفا لعبد السلام بوشوارب الذي غادر الحكومة في التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الجمهورية.

وكان الوزير الجديد للصناعة والمناجم محجوب بدة نائبا لحزب الأفلان عن ولاية المدية في العهدة السابقة وشغل فيها رئيسا للجنة المالية البلمان المنتهية ولايتهن كما أنتخب في التشريعيات السابقة لعهدة جديدة في المجلس الوطني الشعبي.

وقد بدا الوزير السابق للصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب خلال مراسم تسليم واستلام المهام شاحب الوجه.

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