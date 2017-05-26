شباب قسنطينة يعود بنقطة ثمينة من الحراش

فرض شباب قسنطينة التعادل على مضيفه اتحاد الحراش، بهدف لمثله في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، في مباراة متأخرة عن الرابطة المحترفة الاولى موبيليس.

ودخل اتحاد الحراش المواجهة بقوة، من خلال تسجيله للهدف الاول في الدقيقة 7 عن طريق الاعب عيشي منير، غير أن شباب قسنطينة تمكن من مجارات صاحب الأرض والجمهور ومباغتته في الدقيقة 75 بهدف التعادل.

وبتعادله اليوم رفع شباب قسنطينه رصيده من النقاط الى 30 نقطة، في المركز 13 بفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز 14 وأول النازلين للدرجة الثانية، وأما اتحاد الحراش فازدادت وضعته أكثر تعقيدا ببقاءه في المركز 10 برصيد 34 نقطة.