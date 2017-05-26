ابنة كريم بلقاسم.. هذه حقيقة علاقة شقيقتي بجمال ولد عباس

نفت كوثر كريم ابنة كريم بلقاسم خبر طرد شقيقتها كريمة كريم، التي كانت تعمل مستشارة بوزارة الصحة والسكان من طرف جمال ولد عباس عندما كان الاخير على رأس الوزارة ، مفندة ما نشرته جريدة الحياة الجزائرية بخصوص شجار قالت انه دار بين شقيقتها وجمال ولد عباس، الامر الذي نجم عنه تحويلها للعمل بوزارة التضامن.

وذكرت كوثر في حصة "زاد في مزاد" التي تبث على قناة النهار، أن شقيقتها كريمة كريم تلقت دعوة من وزير التضامن السعيد بركات للانتقال للعمل في وزارة التضامن، بعد أن اشتغلت معه في وزارة الصحة قبل أن يخلفه جمال ولد عباس آنذاك.