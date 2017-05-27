منع حركة سير السيارات في العاصمة خلال السهرة في رمضان

وأوضحت ولاية الجزائر في بيان أصدرته اليوم السبت، أنه خلال أيام الجمعة طيلة شهر رمضان، سيتم منع حركة سير المركبات في عدد من الطرقات والشوارع، مع تخصيصها لحركة الراجلين فقط.

وأضاف البيان أن قرار المنع، سيسري ابتداء من الساعة الثامنة والنصف ليلا إلى غاية الثانية صباحا، وهو يشمل بلدية باب الوادي، بدءا من شارع محمد بوبلة الكائن قبالة مقر المديرية العامة للأمن الوطني تجاه الطرق المؤدية إلى شوارع العقيد لطفي وابراهيم قرافة إلى غاية ساحة الساعات الثلاثة.

وفيما يخص بلدية الجزائر الوسطى، فإن قرار منع سير المركبات يشمل الموقع الكائن بـ 31 شارع الشهيد ديدوش مراد، إلى غاية ساحة البريد المركزي. ومن 01 شـارع العربي بن مهيدي إلى غاية ساحة البريد المركزي.