توقيف بارون مخدرات وحجز كمية من الكيف المعالج بتلمسان

أوقفت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي في عمليات متفرقة بكل من تندوف وتمنراست وبرج باجي مختار وعين قزام، 12 مهربا وحجزت مركبتين رباعيتي الدفع و17 مولد كهربائي و17 مطرقة ضغط ومعدات تفجير، وفقا لذات البيان.

من جهة أخرى، يكشف ذات البيان، تم توقيف 33 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان ووهران وجانت. فيما أحبطت وحدات حرس السواحل بعنابة، محاولة هجرة غير شرعية لـ 29 مهاجر كانوا على متن زورقين مطاطيين.

كما أحبط حراس الحدود بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف، محاولات تهريب 8484 لتر من الوقود.