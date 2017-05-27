أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية أخبار الجزائر

توقيف بارون مخدرات وحجز كمية من الكيف المعالج بتلمسان

نشر يوم 2017/05/27 404 0 عمر.ت توقيف بارون مخدرات وحجز كمية من الكيف المعالج بتلمسان
تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، اليوم السبت، من توقيف بارون مخدرات وحجز 47 كيلوغرام من الكيف المعالج بتلمسان، حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

أوقفت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي في عمليات متفرقة بكل من تندوف وتمنراست وبرج باجي مختار وعين قزام، 12 مهربا وحجزت مركبتين رباعيتي الدفع و17 مولد كهربائي و17 مطرقة ضغط ومعدات تفجير، وفقا لذات البيان.

 

من جهة أخرى، يكشف ذات البيان، تم توقيف 33 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان ووهران  وجانت. فيما أحبطت وحدات حرس السواحل بعنابة، محاولة هجرة غير شرعية لـ 29 مهاجر كانوا على متن زورقين مطاطيين.
كما أحبط حراس الحدود بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف، محاولات تهريب 8484 لتر من الوقود.

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا