مسابقة لتوظيف مدراء المتوسطات بتيزي وزو في 29 ماي القادم

وأوضح ذات المسؤول، أنه تم فتح 66 منصبا ماليا لهذه المسابقة، التي ستخص في بداية الأمر المتوسطات. مشيرا إلى أن 150 مؤسسة تربوية من مختلف الأطوار التعليمية عملوا خلال الموسم الدراسي 206-2017 دون مدراء.

وأرجع محمد تشعبونت، أسباب هذه الوضعية إلى العدد المحدود للمرشحين، ممن تتوفر فيهم شروط المسابقة، من أمناء عامين ومفتشين رئيسيين ومدرسين رئيسيين في التعليم، إلى جانب انخفاض معدل النجاح في الامتحانات.

ولاستدراك هذا الوضع والرفع من عدد المشاركين في المسابقة، أوضح نفس المصدر أن مديرية التربية لتيزي وزو، قد أجرت تخفيف في شروط الالتحاق بالمسابقة، بما في ذلك وعلى وجه الخصوص، منح الفرصة لكافة الأمناء العامين ممن أدوا 3 سنوات من الخدمة في منصبهم بدل سبع سنوات التي كان معمول بها سابقا. كما تم تطبيق هذا الإجراء كذلك، بالنسبة للمدرسين الرئيسين في التعليم المتوسط، أي ثلاث سنوات من الخدمة في هذا المنصب أو 10 سنوات من الخبرة.

ووفقا للمكلف بالاتصال، على مستوى مديرية التربية لولاية تيزي وزو، فإنه من المرجح أن تسمح هذه الإجراءات المتخذة، في التقليص من عدد المناصب الشاغرة على رأس المؤسسات التعليمية، وتسمح بتسيير أفضل للقطاع الذي شهد إعادة هيكلة كبيرة في السنوات الأخيرة، وتحسين الظروف التعليمية للتلاميذ وكذا ممارسي القطاع.