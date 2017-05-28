محكمة الجنايات بالعاصمة تعيد النظر في قضية الإعتداء الإرهابي على قصر الحكومة 11 جويلية

و سيتم إعادة محاكمة كل من حدوش سليم وأوزنجة خالد و سليمان عدلان و بشار حسان و معروف خالد و كريتوس مراد حسبما جاء في جدول القضايا الجنائية للدورة العادية الأولى لسنة 2017 و الذي تم نشره اليوم الأحد ببهو مجلس قضاء الجزائر.

وكان اعتداء قصر الحكومة قد خلف 20 قتيلا و أكثر من 220 جريح في حين أدى اعتداء باب الزوار إلى مقتل 11 شخصا و جرح أكثر من 100 شخص .

وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت في 14 مارس 2012 أحكاما بالإعدام في حق ستة متهمين موقوفين وهم بودربالة فاتح و حدوش سليم و أوزنجة خالد و سليمان عدلان و بشار حسان و معروف خالد فيما قضت ب 10 سنوات سجنا نافذا في حق كريتوس مراد.

و أصدرت كذلك حكما بثلاث سنوات سجنا نافذا في حق بودينة نور الدين بتهمة عدم الإبلاغ عن الجريمة. كما أصدرت أحكاما غيابية بالإعدام في حق تسعة متهمين آخرين في حالة فرارمن بينهم عبد المالك دروكدال متورطين في نفس القضية.

ويشير قرار الإحالة إلى أنّ المتهمين ينتمون إلى جماعة إرهابية تنشط في منطقة الثنية بولاية بومرداس التابعة للتنظيم الإرهابي المسمى "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. وتمّ تنفيذ هذا الإعتداء بالمتفجّرات ضدّ قصر الحكومة في وقت متزامن مع اعتداء آخر طال مقر الأمن الحضري لباب الزوار .