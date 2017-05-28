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الأمن يوقف سارق أموال الصّدقات بمسجد حي الكرز بتلمسان

نشر يوم 2017/05/28 846 0 إيمان ضيف الله الأمن يوقف سارق أموال الصّدقات بمسجد حي الكرز بتلمسان
تمكّن عناصر الأمن الحضري الرابع لتلمسان من توقيف سارق أموال الصدقات بمسجد حي الكرز بذات المدينة حسبما علم اليوم الأحد من خلية الإتصال للأمن الولائي.

و جاءت العملية إثر تلقي ذات المصالح لشكوى من طرف مؤذن مسجد أبي عبد الله  الشريف التلمساني الكائن بحي الكرز بتلمسان عقب تعرض المسجد لسرقة مبلغ 21800  دج وهو حصيلة أموال الصدقات من قبل مجهول مع تسجيل تخريب على باب ثانوي  للمسجد. 

وتم بعد مباشرة التحريات بالتنسيق مع مصالح تحقيق الشخصية بأمن ولاية تلمسان  ومقارنة البصمات المجرمة المرفوعة من مكان السرقة وعرضها على نظام التعرف على  البصمات الكشف عن هوية المتهم الذي يبلغ من العمر 35 سنة والذي سبق أن تم  توقيفه من طرف عناصر أمن دائرة المنصورة في قضية مماثلة. 

وقد تم تقديم المتهم أمام محكمة تلمسان أين أحيل للمثول الفوري أمام على قاضي  الحكم غير أنه تم تأجيل الحكم إلى غاية حضور ممثل مديرية الشؤون الدينية  والأوقاف مع إيداع المشتبه فيه الحبس.

 

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