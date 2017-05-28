الأمن يوقف سارق أموال الصّدقات بمسجد حي الكرز بتلمسان

و جاءت العملية إثر تلقي ذات المصالح لشكوى من طرف مؤذن مسجد أبي عبد الله الشريف التلمساني الكائن بحي الكرز بتلمسان عقب تعرض المسجد لسرقة مبلغ 21800 دج وهو حصيلة أموال الصدقات من قبل مجهول مع تسجيل تخريب على باب ثانوي للمسجد.

وتم بعد مباشرة التحريات بالتنسيق مع مصالح تحقيق الشخصية بأمن ولاية تلمسان ومقارنة البصمات المجرمة المرفوعة من مكان السرقة وعرضها على نظام التعرف على البصمات الكشف عن هوية المتهم الذي يبلغ من العمر 35 سنة والذي سبق أن تم توقيفه من طرف عناصر أمن دائرة المنصورة في قضية مماثلة.

وقد تم تقديم المتهم أمام محكمة تلمسان أين أحيل للمثول الفوري أمام على قاضي الحكم غير أنه تم تأجيل الحكم إلى غاية حضور ممثل مديرية الشؤون الدينية والأوقاف مع إيداع المشتبه فيه الحبس.