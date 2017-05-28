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أمن تلمسان يوقف شخصين ويحجز كمية من الكيف ببني بوسعيد

نشر يوم 2017/05/28 1011 0 عمر.ت أمن تلمسان يوقف شخصين ويحجز كمية من الكيف ببني بوسعيد
نجحت وحدات من أمن دائرة بني بوسعيد في ولاية تلمسان، من توقيف شخصين وحجز كمية من الكيف المعالج كانت مخبأة بإحكام داخل سيارة سياحية.

وحسبما أفاد به بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن عملية الحجز جاءت بناء على معلومات استقتها الجهات الامنية مفادها قيام سيارة بجلب الكيف المعالج من بلدية السواني التابعة لدائرة باب العسة و توجهها نحو الطريق السيار شرق-غرب و بعد إعداد خطة محكمة من قبل ذات العناصر بالتنسيق مع عناصر فرقة البحث والتحري تم إيقاف المركبة وحجز الكمية المذكورة.

 

وأضاف البيان، أن المخدرات كانت مخبأة بإحكام داخل خزان الوقود على شكل 6 رزم مغلفة بالبلاستيك تحتوي كل واحدة على 5 صفائح، مشيرا إلى أنه تم توقيف شخصين تتراوح أعمارهما ما بين 28 و31 سنة كان على متن السيارة لا يزال التحقيق متواصلا معهما قبل إحالتهما على الجهات القضائية المختصة. 

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