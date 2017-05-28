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4 قتلى في حادثي مرور بتلمسان

نشر يوم 2017/05/28 1863 0 أمينة.ل 4 قتلى في حادثي مرور بتلمسان
توفي 4 أشخاص من بينهم طفل يبلغ من العمر سنتين، وهذا خلال حادثي مرور وقعا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة بتلمسان، حسبما علم اليوم الأحد من خلية الاتصال لمديرية الحماية المدنية للولاية.

ويعود سبب الحادث الأول الذي وقع على الطريق الوطني رقم 22 ب الرابط بين أولاد ميمون وسبدو، إلى انحراف سيارة وانقلابها لعدة مرات مما أدى إلى وفاة الركاب الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين 26 و31 سنة، وحسب ذات المصدر فإن مصالح الحماية قد نقلت الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث لمستشفى مدينة سبدو.

 أما الحادث الثاني الذي وقع بقرية الشبيكية الحدودية والتابعة لدائرة مغنية، فقد نجم عن دهس طفل من طرف سيارة قبل أن يلوذ صاحبها بالفرار، وأبرزت خلية الاتصال للمديرية أن تحقيقا قد فتح لمعرفة هوية السائق وملابسات الحادث.

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