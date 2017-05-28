حوادث المرور تكلّف الدولة 100مليار دينار سنويا

وأكد نايت الحسين أن حوادث المرور عرفت منحى تصاعدي خاصة في شهر رمضان حيث خلفت 400 قتيلا في 2013 لترتفع إلى 416 قتيلا عام 2014 وإرتفعت الحصيلة إلى 523 ضحية عام2015 ، لكنه سجّل بالمقابل إنخفاضا بنسبة لا تقل عن 22 بالمئة في عدد وفيات حوادث المرور سنة 2016 وذلك بسبب حملة التحسيس و التوعية التي سيتم تمديدها هذا العام.

وفي هذا الإطار أبرز المتحدث الذي نزل اليوم ضيفا على الإذاعة الوطنية أن الحملة التحسيسية ستتضمن تكثيف الرقابة على مستوى محاور الطرقات الكبرى خلال الفترة الليلية وبالقرب من الأماكن التي تستقبل جمهورا عريضا.