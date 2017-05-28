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حوادث المرور تكلّف الدولة 100مليار دينار سنويا

نشر يوم 2017/05/28 78 0 إيمان علي إسماعيل حوادث المرور تكلّف الدولة 100مليار دينار سنويا
قال رئيس المركز الوطني للأمن والوقاية عبر الطرقات أحمد نايت الحسين إن الخسائر المادية لحوادث الطرقات تقدر بـ 100مليار دينار سنويا.

وأكد نايت الحسين أن حوادث المرور عرفت منحى تصاعدي خاصة في شهر رمضان  حيث خلفت 400 قتيلا في 2013 لترتفع إلى  416 قتيلا عام 2014 وإرتفعت الحصيلة إلى  523 ضحية عام2015 ، لكنه سجّل بالمقابل إنخفاضا بنسبة لا تقل عن 22 بالمئة في عدد وفيات حوادث المرور سنة 2016 وذلك بسبب حملة التحسيس و التوعية التي سيتم تمديدها هذا العام.

وفي هذا الإطار أبرز المتحدث الذي نزل اليوم ضيفا على الإذاعة الوطنية أن الحملة التحسيسية ستتضمن تكثيف الرقابة على مستوى محاور الطرقات الكبرى خلال الفترة الليلية وبالقرب من الأماكن التي تستقبل جمهورا عريضا.

 

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