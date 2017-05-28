احتمال إلغاء صالون الجزائر الدولي للسيارات

وأوضح، سفيان حسناوي، أن إقامة الطبعة الـ20 للصالون الجزائري الدولي للسيارات المرتقبة شهر سبتمبر المقبل مستبعدة حاليا بسبب حصص الاستيراد التي كان من المفترض أن تمنح شهر أفريل الماضي ولا تزال في الانتظار، مضيفا أن وكلاء السيارات غير قادرين على المشاركة في هذه التظاهرة لأنهم لا يزالون في انتظار حصصهم ليتمكنوا من المشاركة والاستجابة لطلبات الزبائن.

وبالنظر إلى نفاذ مخزونات غالبية الوكلاء -حسب حسناوي - فإن وزارة التجارة حتى وإن قامت بفتح الحصص في مستقبل قريب فلن يتمكن الوكلاء من أن يكونوا في الموعد، لأن عمليات الاستيراد تحتاج إلى شهرين على أقل تقدير لجلب السيارات من جمركة ومراقبة من دون احتساب التحضيرات والوسائل اللوجستيكية التي يحتاجها الصالون.

وكان الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للمعارض والتصدير "صافكس"، طيب زيتوني، قد صرح منذ بضعة أسابيع، بأن "صافكس" ستبقى تحت تصرف الوكلاء المعتمدين، وأن قصر المعارض سيكون مفتوحا عندما يكونوا جاهزين لهذا الحدث.