عميد بالشرطة الجزائرية يترأس مجموعة خبراء الانتربول

وحسبما أفاد به بيان للمديرية العامة للامن الوطني، فإن تعيين رئيس المصلحة المركزية لمحاربة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال جاء من قبل الامين العام لمنظمة الشرطة الدولية الانتربول بمناسبة أشغال الاجتماع الـ10 لرؤساء المصالح المختصة في مكافحة الجرائم المعلوماتية لدول الشرق الأوسط وشمال افريقيا المنعقد يومي 10 و11 ماي 2017 بفرنسا.

ويعد هذا التعيين -حسب ذات البيان- "اعترافا من أعلى الهيئات الامنية الدولية للمستوى العالي والاحترافية التي أضحت تتميز بها الشرطة الجزائرية في مختلف المجالات.