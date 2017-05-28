توقيف عصابة "الباو" استهدفت سائق "كلونديستان" في برج الكيفان

وحسب مصادر "النهار أون لاين" فإن القضية الحالية تعود إلى تاريخ 25 ماي الجاري، أين تقدم إلى مركز الأمن الحضري بباب الزوار "كلونديستان" المدعو"د.حميد" لترسيم شكوى مفادها تعرضه لسرقة مرفوقة بتهديد باستعمال سلاح أبيض في برج الكيفان، مضيفا أن بليلة الوقائع 24 ماي الجاري، تلقى اتصالا من رقم مجهول، وبعد رده على المكالمة كلمته سيدة مخطرة إياه أنها والدة المدعو "ياسمين" التي تعرف عليها منذ أسبوع فقط وذلك بالتعامل معها، طالبة منه التنقل إليها إلى مدينة يبرج الكيفان لأجل نقلها إلى مدينة الحميز، حيث وبعد وصوله إلى المكان، كانت الساعة تشير إلى العاشرة ونصف ليلا، حيث أعاد الاتصال بها على نفس الرقم فردت عليه طالبة منه الاقتراب إليها أكثر إلى غاية منزلها الكائن بشارع مرزوف محمد، وهذا لأجل مساعدتها في حمل أمتعتها، وعليه نزول الدرج باتجاه مسكنها، وهناك باغته أحد الأشخاص مجهول الهوية، مشهرا في وجهه سلاحا أبيض، مهددا إياه وهو يضع السكين على رقبته لسرقة أغراضه الشخصية، ليتمكن من سلبه مبلغ 10 ملايين سنتيم، قبل أن يطلب منه الانصراف فورا، وفي حال محاولة العودة سوف يقتله.

واستغلالا للمعلومات التي قدمها الضحية تم التعرف على هوية المشتبه فيهما، نظرا لصحيفة سوابقهما العدلية، حيث تم تحديد أماكن تواجدهما بعد استغلال الماكلمات والرسائل الواردة بالخط الهاتفي الشخصي الذي تلقى منه الضحية مكالمة بليلة الوقائع، حيث تم توقيف الفاعلين ويتعلق الأمر بكل من "ع.سمية" البالغة من العمر 43 سنة، و" ف.محمد" البالغ من العمر 31 سنة، متزوج وأب لثلاث أطفال مسبوق ويعرف باسم "الباو"، حيث صرح أنه تربطه علاقة غرامية بالمدعوة "ع.سمية" منذ 9 سنوات، ومعتاد الولوج إلى منزلها والمكوث عندها، مضيفا أنه بيوم الحادثة كان برفقة عشيقته وخلال وصوله إلى منزلها شاهد أحد الأشخاص الغرباء يساومها للتحرش بها كما قام أيضا بدفعها، الأمر الذي جعله يتدخل لمعرفة الشخص وسبب مجيئه، قبل أن يقوم بطرده من أمام المنزل، ناكرا سرقته مبلغ 10 ملايين سنتيم أو تهديده بسلاح أبيض كما جاء في تصريحات الضحية، أما بخصوص المشتبه فيها "ع.سمية" فصرحت أن الضحية المزعومة طرق باباها يوم الوقائع ليلا، وأخبرها بأنه أحد سائقي سيارات الأجرة، طالبا منها جلب إحدى صديقاتها للخروج معها، مضيفة أيضا أنه أخبرها بأن فتاة تدعى "ياسمين" هي من سلمته رقم هاتفها ،الأمر الذي جعل عشيقها يتدخل لطرده من المكان نافية حادثة الاعتداء عليه، كما أنكرت المعنية معرفتها أو علاقتها بالمسماة "ياسمين".

المشتبه فيهما وبعد استكمال التحريات الأمنية معهما تم إحالتهما أمام الجهات القضائية، حيث من المنتظر أن يمثلا المعنيين أمام هيئة المحكمة الأسبوع المقبل، بتهمة تكوين جماعة أشرار، السرقة تحت طائلة التهديد بسلاح أبيض.