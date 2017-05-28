حجز 8 آلاف أورو بحوزة عون بشركة إيغل أزور بمطار هواري بومدين

وحسب مصادر "النهار أونلاين" تتلخص وقائع القضية بتاريخ 29 مارس 2017، خلال تأهب المشتبه فيه المدعو "م.عبد الكريم" البالغ من العمر 31 سنة، للسفر إلى مطار ليون، على متن الرحلة الجوية رقم "زي 750" التابعة لشركة الخطوط الجوية الفرنسية "إيغل آزور" الفرنسية، حيث وبعد استكمال إجراءات السفر وتوجه الشاب إلى قاعة الركوب ببهو المطار مجتازا مكتب التصريح الجمركي، ضبط بحقيبته اليدوية على مبلغ مالي بالعملة الصعبة بقيمة 4000 أورو، ومبلغ آخر مخبأ بجيب معطفه بقيمة 4000 أورو، الكل غير مصرح بها لدى مصالح الجمارك، وعليه تم تحرير محضر معاينة وضبط، معى حجز المبلغ المالي، المقدر إجملا بـ8 آلاف أورو، وعليه تم تقديم المشتبه فيه أمام جهات التحقيق لأتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

المتهم وخلال مثوله للمحاكمة بالتهمة المنسوبة إليه أنكر محاولة تهريبه المبلغ المالي إلى فرنسا، مصرحا أن المبلغ المالي اشتراه من السوق السوداء ببور سعيد المعروف بسوق "السكوار" في العاصمة، بأمواله الخاصة وأموال والده وشقيقته، وهذا لأجل تسليمه لشقيقه المقيم بفرنسا، وهذا لأجل مواصلة دراسته الجامعية هناك، مضيفان أنه لم يقم بالتصريح بالمبلغ بالرغم من أنه يعلم بالإجرءات كونه موظف بالمطار، كيل الجمهورية توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة المخالفة، في حين ارتأت المحكمة الفصل في الملف الأسبوع المقبل.