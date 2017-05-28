توقيف 5 أشخاص بينهم رعايا افريقيين وحجز 33 غرام من الهيروين في العاصمة

وأوضح ذات البيان، أن مصالح الشرطة القضائية ببوزريعة تمكنت من إلقاء القبض على هذه الجماعة المتخصصة في المتاجرة بالمخدرات خلال عمليتين متفرقتين أوقف بموجبها 5 أشخاص من بينهم 4 اجانب من دول افريقية بحوزتهم 33 غرام هيروين ومعدات تستعمل في النصب والاحتيال وتهيئة المخدرات الصلبة.

في ذات السياق، تم توقيف شخصين أحدهما امرأة أجنبية، بناء على معلومات أمنية، كانا يستغلان مرآب بقطاع الاختصاص لإخفاء المخدرات الصلبة و المؤثرات العقلية لترويجها.

العملية مكنت أيضا من حجز 32.26 غرام من الهيروين إضافة إلى ميزان إلكتروني مطرقة صغيرة صفيحة بلاستيكية بها آثار مسحوق أبيض أنبوب بلاستيكي يستعمل لاستنشاق المخدرات وعلبة بلاستيكية تحتوي أدوية مشكوك بها.

و أكد البيان أنه تم توقيفهما بعد عملية ترصد محكمة واعترف بعد التحريات بهوية مموله الرئيسي بالمخدرات الصلبة الذي اتضح أنها امرأة اجنبية من دول افريقية تم توقيفها بعد إذن بتمديد الاختصاص حيث أودع المشتبه فيهما الحبس المؤقت بأمر من وكيل الجمهورية.

وفي إقليم المقاطعة الإدارية للدار البيضاء، وقفت مصالح الشرطة القضائية 3 أشخاص من دول إفريقية عن تهمة تكوين جمعية أشرار مع حيازة أغراض ومعدات.

وتم العثور بفيلا مستأجرة من قبل المشبوه فيهم على صندوق خشبي مغلق بغلاف بلاستيكي به كابل كهربائي مزود بمحرك من الداخل مهيأ للنصب والاحتيال ناهيك عن 15 قارورة بها مواد مختلفة على شكل مساحيق و طلاء وسوائل وكذا 3 أشرطة جبس طبي يوضح ذات البيان.