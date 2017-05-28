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لقاء بين وزراء خارجية الجزائر مصر وتونس لبحث الأزمة الليبية بالجزائر

نشر يوم 2017/05/28 1711 0 م . فيصل لقاء بين وزراء خارجية الجزائر مصر وتونس لبحث الأزمة الليبية بالجزائر
أعلنت وزارة الشؤون الخارجية، عن إجتماع مرتقب يومي 5 و6 جوان المقبل بالجزائر العاصمة، بين وزراء خارجية الجزائر تونس، ومصر، من إجل دراسة الوضع الراهن في ليبيان وكذا التطورات الاخيرة على الصعيدين السياسي والامني، حسبما اكده الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية، عبد العزيز بن علي الشريف، اليوم الاحد، بالعاصمة.

وأوضح، بن علي الشريف، في اطار مواصلة التشاور بين الجزائر ومصر وتونس، يجتمع كل من عبد القادر مساهل، وسامح شكري، وخميس الجيهناوي، يومي 5 و6 جوان 2017 بالجزائر العاصمة، لاعداد تقييم للوضع في ليبيا على ضوء التطورات الاخيرة على الصعيدين السياسي و الامني. 

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