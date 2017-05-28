لقاء بين وزراء خارجية الجزائر مصر وتونس لبحث الأزمة الليبية بالجزائر

وأوضح، بن علي الشريف، في اطار مواصلة التشاور بين الجزائر ومصر وتونس، يجتمع كل من عبد القادر مساهل، وسامح شكري، وخميس الجيهناوي، يومي 5 و6 جوان 2017 بالجزائر العاصمة، لاعداد تقييم للوضع في ليبيا على ضوء التطورات الاخيرة على الصعيدين السياسي و الامني.