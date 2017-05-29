الغلق و20 مليون غرامة مالية للتجار الذين يغيرون نشاطهم التجاري

وقال العياشي دهار في حديث لـ"النهار أونلاين"، أنه خلال شهر رمضان يلجأ التجار إلى تغيير نشاطهم التجاري، خاصة لبيع المشروبات وأنواع الحلويات وحتى الخضر والفواكه، وهو الأمر المخالف للقانون، مشيرا إلى أن مديرية التجارة بالعاصمة سخرت أكثر من 700 عون عبر 13 مفتشية تابعين لأعوان الرقابة لقمع الغش وكذا الممارسات التجارية لمراقبة هذه المحلات.

وأضاف ذات المتحدث، أن كافة التجار الذين يغيرون نشاطهم التجاري ستحرر ضدهم مخالفات ومحاضر ترسل إلى الجهة القضائية المختصة إقليميا، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية تتراوح من 20 إلى 200 ألف دينار جزائري، ناهيك عن الإجراءات الإدارية التي تصل إلى حد غلق المحل إلى غاية تسوية وضعيته إداريا.