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حريق يلتهم 39 محلا تجاريا في قسنطينة

نشر يوم 2017/05/29 1 0 إيمان ضيف الله حريق يلتهم 39 محلا تجاريا في قسنطينة
تسبّب حريق نشب ليلة الأحد إلى الإثنين بمركز تجاري لبيع الملابس الجاهزة و الهواتف النقالة و لوازمها و مواد التجميل بالمنطقة المعروفة محليا برحبة الجمال بقسنطينة في التهام 39 محلا تجاريا حسبما علم من خلية الاتصال بمديرية الحماية المدنية.

و أوضح ذات المصدر، أنّ التدخل "السّريع و الفعال" لعناصر الحماية المدنية مكن  من منع انتشار ألسنة النار و إنقاذ 84 محلا آخر بالمركز التجاري  و 16 محلا آخرا بالبناية المقابلة لذات المركز علاوة على مسرح قسنطينة الجهوي  و قاعة سينما الروايال المتواجدين في المحيط القريب لهذا المركز التجاري. 

و أضاف المصدر بأن عملية إخماد هذا الحريق الذي اندلع بهذا المركز التجاري  الواقع في بناية تتكون من طابق سفلي و آخر أرضي و طابقين آخرين تطلبت تسخير 9  شاحنات إطفاء و 3 سيارات إسعاف و سيارتي اتصال علاوة على 7 ضباط من الحماية  المدنية و 4 من ضباط الصف و 50 عونا آخر لمحاصرة ألسنة اللهب. 

و أكّد ذات المصدر، بأنه لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية باستثناء شخص واحد يبلغ  من العمر 88 سنة يتواجد في حالة صدمة تم إسعافه بعين المكان  و تحويله نحو المركز الاستشفائي الجامعي ابن باديس لتلقي العلاج اللازم. 

و تمّ على الفور فتح تحقيق من طرف المصالح المختصّة لتحديد ظروف و ملابسات  اندلاع هذا الحريق. 

 

 

 

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