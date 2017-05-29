حريق يلتهم 39 محلا تجاريا في قسنطينة

و أوضح ذات المصدر، أنّ التدخل "السّريع و الفعال" لعناصر الحماية المدنية مكن من منع انتشار ألسنة النار و إنقاذ 84 محلا آخر بالمركز التجاري و 16 محلا آخرا بالبناية المقابلة لذات المركز علاوة على مسرح قسنطينة الجهوي و قاعة سينما الروايال المتواجدين في المحيط القريب لهذا المركز التجاري.

و أضاف المصدر بأن عملية إخماد هذا الحريق الذي اندلع بهذا المركز التجاري الواقع في بناية تتكون من طابق سفلي و آخر أرضي و طابقين آخرين تطلبت تسخير 9 شاحنات إطفاء و 3 سيارات إسعاف و سيارتي اتصال علاوة على 7 ضباط من الحماية المدنية و 4 من ضباط الصف و 50 عونا آخر لمحاصرة ألسنة اللهب.

و أكّد ذات المصدر، بأنه لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية باستثناء شخص واحد يبلغ من العمر 88 سنة يتواجد في حالة صدمة تم إسعافه بعين المكان و تحويله نحو المركز الاستشفائي الجامعي ابن باديس لتلقي العلاج اللازم.

و تمّ على الفور فتح تحقيق من طرف المصالح المختصّة لتحديد ظروف و ملابسات اندلاع هذا الحريق.