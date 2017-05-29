أكثر من 126 مليون دينار تعاملات تجارية غير مفوترة في ظرف أسبوع

وحسب الأرقام التي كشفت عنها وزارة التجارة فقد سمحت هذه التدخلات، بالكشف عن رقم أعمال اجمالي مخفي لتعاملات غير مفوترة بقيمة 126.09 مليون دينار وربح غير شرعي بقيمة 41.780 دينار، وتتعلق المخالفات المسجلة في هذا المجال أساسا بعدم الاعلان عن الاسعار والتعريفة 359 مخالفة وممارسة نشاط بدون محل، 110 وعدم الفوترة، 109 ومعارضة المراقبة ،71 وعدم القيد في السجل التجاري، 60 وتطبيق اسعار غير شرعية، 36 وعدم التعديل في السجل التجاري، 15 وفواتير غير مطابقة 5.

وأظهرت الحصيلة الاسبوعية لتكثيف اجراءات الرقابة وملاحظة السوق لوزارة التجارة أن تدخلات اعوان الرقابة التي بلغت 17.746 تدخلا خلال الفترة ذاتها سمحت بالكشف عن 1.956 مخالفة وتحرير 1.716 محضر قضائي وغلق 93 محل تجاري عبر التراب الوطني.

وبالتفصيل ففي مجال مراقبة المعاملات التجارية ومحاربة المضاربة تم اجراء 8.941 تدخل اسفر عن 1.103 مخالفة وتحرير 946 محضر قضائي وغلق 77 محل تجاري.

أما في مجال مراقبة المطابقة وقمع الغش فقد أسفرت التدخلات التي بلغت 7.905 تدخلا عن 853 مخالفة وتحرير 770 محضر قضائي وغلق 16 محل تجاري.

كما سمحت التدخلات بحجز سلع غير مطابقة أوغير صالحة للاستهلاك قدرت كمياتها ب 62.395 طن بقيمية مالية فاقت 30.48 مليون دينار، وتتعلق المخالفات في هذا الخصوص بغياب النظافة الصحية 341 مخالفة وعدم المطابقة للخصائص التنظيمية 58 مخالفة وغياب الوسم 53مخالفة وغياب الرقابة الذاتية 49 مخالفة وعدم احترام سلسلة التبريد 10 مخالفات.