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تمديد تعليق خط السكة الحديدية الجزائر-قسنطينة-عنابة وهذا هو السبب

نشر يوم 2017/05/29 1958 0 حمزة عساس تمديد تعليق خط السكة الحديدية الجزائر-قسنطينة-عنابة وهذا هو السبب
أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية اليوم الاثنين بأن تم تمديد تعليق الخط الجزائر- قسنطينة-عنابة ليومين إضافيين على خلفية الأشغال التي تقوم بها الشركة على مستوى الشطر الثنية-بني عمران ببومرداس.

وجاء في بيانها أن الشركة تعلم زبائنها بتمديد تعليق الخط الجزائر-قسنطينة-عنابة ليومين 30 و31 ماي، حيث يأتي التعليق الظرفي لحركة المسافرين والبضائع منذ 20 ماي الجاري بسبب أشغال تعزيز الأنفاق لتعزيز السلامة المرورية بين محطتي الثنية وبني عمران.

ونتيجة هذه الأشغال سيتم حذف قطارات المسافرين للخطوط الطويلة والقطارات  الجهوية (ذهاب و إياب) الجزائر-عنابة والجزائر-قسنطينة والجزائر-بجاية والجزائر-سطيف والجزائر-البويرة خلال هذه المدة.

أما قطارات ضواحي الجزائر العاصمة الجزائر-الثنية-تيزي وزو ذهاب وإياب فليست معنية بهذا الإجراء.

 

 

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