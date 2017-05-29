تمديد تعليق خط السكة الحديدية الجزائر-قسنطينة-عنابة وهذا هو السبب

وجاء في بيانها أن الشركة تعلم زبائنها بتمديد تعليق الخط الجزائر-قسنطينة-عنابة ليومين 30 و31 ماي، حيث يأتي التعليق الظرفي لحركة المسافرين والبضائع منذ 20 ماي الجاري بسبب أشغال تعزيز الأنفاق لتعزيز السلامة المرورية بين محطتي الثنية وبني عمران.

ونتيجة هذه الأشغال سيتم حذف قطارات المسافرين للخطوط الطويلة والقطارات الجهوية (ذهاب و إياب) الجزائر-عنابة والجزائر-قسنطينة والجزائر-بجاية والجزائر-سطيف والجزائر-البويرة خلال هذه المدة.

أما قطارات ضواحي الجزائر العاصمة الجزائر-الثنية-تيزي وزو ذهاب وإياب فليست معنية بهذا الإجراء.