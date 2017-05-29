ترحيل 128 عائلة تقطن الأقبية بباب الزوار اليوم

وقال رئيس بلدية باب الزوار العمري كرمية، أنه تم ترحيل ساكني الأقبية بحي 5 جويلية بباب الزوار للمقاطعة الإدارية للدار البيضاء لفائدة 128 عائلة، مشيرا أنه تم قبول 128 ملف من بين 180 ملف أودع على مستوى لجنة السكن من أجل الحصول على سكن، فيما توجد باقي الملفات محل الطعن أمام اللجنة الولائية المختصة.

وأضاف ذات المتحدث، أنه سيتم العمل على إغلاق وتشمييع هذه الأقبية حتى لا تشغل مرة أخرى، مشيرا إلى أن العائلات المستفيدة على مستوى الحي السكني بكوريفة بالحراش تنحدر من مختلف أحياء العاصمة، حيث أن أكبر عدد منها من حي 5 جويلية بباب الزوار كانت تقطن في "الضيق" مما جعلها تلجأ إلى الأقبية كحل وحيد.

للإشارة فإن العملية الـ22 لإعادة الإسكان بولاية الجزائر انطلقت في 23 ماي الفارط، والتي تخص إعادة إسكان أزيد من 4 آلاف عائلة من قاطني الأحياء القصديرية والأسطح والأقبية والشاليهات، بالإضافة إلى نقاط سوداء على مستوى المقاطعات الإدارية للشراقة.