الجيش يوقف 9 مهربين حاولوا اختراق الحدود مع ليبيا

وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني، اليوم الإثنين، أنه في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أحبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم 28 ماي، بمنطقة تين الكوم الحدودية بجانت محاولة اختراق لمركبة رباعية الدفع على متنها 9 أشخاص كانت قادمة من الأراضي الليبية .

وفي ذات السياق، يضيف البيان، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، 9 مهربين وحجزت 3 مركبات رباعية الدفع و2.1 طن من المواد الغذائية و900 لتر من زيت المائدة ومعدات تنقيب عن الذهب بكل من تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار.

من جهة أخرى، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وحراس الحدود 77 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات إفريقية مختلفة بكل من تلمسان وغرداية، وفقا لذات البيان.